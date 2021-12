Der kleine Leon ist das 3000. Baby, das dieses Jahr im Mannheimer Universitätsklinikum (UMM) geboren wurde. Das ist ein Rekord. Es erblickte am 27. Dezember um 23.40 Uhr das Licht der Welt. Die Umstände machten es laut dem Krankenhaus erforderlich, dass die Entbindung frühzeitig per Kaiserschnitt erfolgen musste. Die Mutter litt unter einer sogenannten Präeklampsie, einer ernsten Erkrankung, die bei bis zu fünf Prozent der Schwangeren auftritt. Die Frauen entwickeln laut Klinikum starken Bluthochdruck. „Die beste Möglichkeit, um in einem solchen Fall Schaden für Mutter und Kind zu verhindern, ist vielfach eine Entbindung per Kaiserschnitt“, erläutert Christiane Otto. Die Oberärztin der UMM-Frauenklinik hat den Eingriff gemeinsam mit einem Team aus Assistenzärztin, Hebamme, Anästhesie und Pflegekräften durchgeführt. Mutter und Sohn seien wohlauf, so die Klinik. Leon kam so bereits in der 33. Schwangerschaftswoche auf die Welt – mit einem Gewicht von 1530 Gramm. Als Frühgeburt sei er von spezialisierten Ärzten und Pflegekräften betreut worden, hieß es.

Mehr Hebammen, mehr Kreißsäle

Die Rekordmarke von 3000 Babys setze eine Entwicklung der vergangenen Jahre fort: 2020 verzeichnete das Klinikum 2395 Geburten, 2019 waren es 2198. Das größte Mannheimer Krankenhaus hat sein Hebammen-Team verstärkt und einen sechsten Kreißsaal eröffnet. Im kommenden Jahr sollen in einem modernen neuen Anbau Nummer sieben und acht folgen „Dort sollen vor allem unkomplizierte Geburten nach problemlosen Schwangerschaften stattfinden, möglichst ohne medizinische Interventionen wie Wehentropf oder Dammschnitt“, sagt die Leitende Hebamme Diana Haase.