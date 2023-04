Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid drastisch zu reduzieren, ist das Ziel von Klimainitiativen wie Fridays For Future. Diese vermissen in Mannheim einen klaren Plan, wie dieses Vorhaben anzugehen ist.

Im Jahr 2030 soll Mannheim klimaneutral sein. Das hat Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) vor Kurzem in Glasgow auf der Weltklimakonferenz angekündigt. So weit, so gut, denken sich mehrere Mannheimer