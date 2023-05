Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Kompetenzzentrum Cemos (Center for Mass Spectrometry and Optical Spectroscopy) der Hochschule Mannheim entwickelt derzeit ein handliches System für die Messung von Aerosolen in Innenräumen. Dieses könnte schon in nächster Zeit etwa in Mannheimer Schulen zum Einsatz kommen.

Aerosole aus der Atemluft gelten als größter Risikofaktor für eine Infektion mit dem Coronavirus. Besonders in schlecht belüfteten Innenräumen besteht insbesondere im Winter