Nach der Entscheidung des Gemeinderats, dass Mannheimer Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in diesen Sommerferien kostenlos die städtischen Freibäder sowie das Gartenhallenbad in Neckarau besuchen können, hat der zuständige Fachbereich Sport und Freizeit die notwendigen Vorbereitungen getroffen. Ab Samstag, 31. Juli, stehen die Sommerferien-Tagestickets (U18) im Online-Ticketing-System zur Verfügung. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Dabei ist das Sommerferien-Tagesticket (U18) im Online-System wie die bisherigen Tickets hinterlegt und kann bei der Buchung einfach angeklickt werden. Die kostenfreien Tickets sind entsprechend der sonstigen Tickets bis zu sieben Tage im Voraus buchbar und müssen online unter www.schwimmen-mannheim.de erworben werden. Da dabei kein Zahlungsvorgang ausgelöst wird, müssen keine Bankdaten oder ähnliches hinterlegt werden. Das tägliche Kontingent für die Sommerferien-Tagestickets (U18) wird zunächst auf 4000 Tickets am Tag begrenzt. In den vier städtischen Freibädern Herzogenriedbad, Carl-Benz-Bad, Freibad Sandhofen und Parkschwimmbad Rheinau macht dies jeweils rund 50 Prozent und im Gartenhallenbad Neckarau rund 20 Prozent der Gesamtkapazität aus.

Am Schwimmbadeingang müssen die Kinder und Jugendlichen ein Dokument mitführen, aus dem ihr Wohnort ersichtlich ist.