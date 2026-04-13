Ein Hund hat in Mannheim ein siebenjähriges Mädchen verletzt. Nach Angaben der Polizei spielte das Kind am Samstagabend zunächst auf einem Gehweg in der Pflügersgrundstraße mit einem Dobermann. Das Mädchen zog dem Hund den Schwanz, daraufhin packte der Dobermann sie mit dem Maul an den Haaren am Hinterkopf und riss sie zu Boden. Das Kind erlitt Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizeihundeführerstaffel Mannheim übernahm die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung.