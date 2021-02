Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat Haftbefehle gegen drei Männer im Alter zwischen 23 und 24 Jahren erwirkt. Sie stehen im dringenden Verdacht, unerlaubt mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel getrieben zu haben. Einer der Männer soll am 2. Februar einem 23-Jährigen mehr als zwei Kilo Marihuana verkauft haben. Dieser wollte die Drogen offenbar weiterverkaufen. In einer Garage fanden die Ermittler nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei weitere 38,5 Kilogramm Marihuana. In der Wohnung des Mannes seien verkaufsfertig verpacktes Marihuana und mehrere Waffen entdeckt. Der jüngere Bruder des 24-Jährigen soll zudem von dessen Wohnung aus seit November 2020 einen schwunghaften Handel mit Kokain betrieben haben. Bei der Wohnungsdurchsuchung m Zusammenhang Außerdem wurden ein Mercedes AMG sowie ein Harley-Davidson-Motorrad beschlagnahmt. Die Verdächtigen wurden in unterschiedliche Gefängnisse eingeliefert.