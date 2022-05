Wegen einer Vollsperrung der Haltestelle am Mannheimer Hauptbahnhof kommt es ab Mittwoch, 11. Mai, zu großflächigen Umleitungen. Der wichtige Knotenpunkt im Stadtbahn- und Busverkehr wird bis voraussichtlich Anfang Oktober nicht angefahren. Hintergrund für die Sperrung sind die Bauarbeiten der Rhein-Neckar Verkehrsgesellschaft (RNV), in deren Zuge die Haltestelle am Hauptbahnhof um ein viertes Gleis und einen vierten Bahnsteig erweitert wird. Personal der RNV wird an vielen neuralgischen Stellen im Einsatz sein und als Ansprechpartner für Fragen zu Ausweichrouten zur Verfügung stehen. Alle Informationen zu den Umleitungen gibt es auch im Internet: www.bahnhofsvorplatz-ma.de.