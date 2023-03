Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Samstag, am Donnerstag oder am Freitag? Lange haben die 75 Mitarbeiter der Kaufhof-Filiale in der Mannheimer Kunststraße nicht gewusst, wann der letzte Verkaufstag ist. Jetzt steht fest: Am Freitag ist Schluss. Ein letztes Stimmungsbild.

Ungewissheit bis zum Schluss – das machen derzeit gerade die 75 Mitarbeiter der Kaufhof-Filiale in der Mannheimer Kunststraße mit. So war zunächst vom 17. Oktober als letztem Verkaufstag die