Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine neue Struktur zur Behandlung von Krebs will die Universitätsmedizin in Mannheim einführen. Das Krankenhaus will die Begutachtung der Fälle für mehr Experten mit unterschiedlichen Schwerpunkten öffnen. Erwartungen richten sich auch an die Patienten.

„Ein Cancer Center ist eine Einrichtung, die zu 99, idealerweise 100 Prozent von Kooperation lebt“, sagt Wolf-Karsten Hofmann. Der Direktor der III. Medizinischen Klinik an der Universitätsmedizin