Nach der Löbel-Affäre nominiert die zerstrittene Mannheimer CDU ihren neuen Kandidaten für die Bundestagswahl: Roland Hörner, der ehemalige Direktor des Mannheimer Hafens. Damit folgen die Mitglieder mehrheitlich dem Vorschlag der Findungskommission des Kreisvorstands. Kritik gibt es dennoch, sodass gemahnt wird: „Bitte heute keine Abrechnung.“

Den Wahlzettel gaben 123 von 129 Stimmberechtigten bei der Wahlkreisveranstaltung am Samstag im VfR-Stadion ab. Bei zwei ungültigen Stimmen entfielen auf Roland Hörner 65 Stimmen (53,72 Prozent). Ulrich Seel erhielt 48 Stimmen (39,67 Prozent). Jörn Döring kam auf sechs Stimmen (4,96 Prozent), René Weißenberger auf zwei Stimmen. (1,65 Prozent).

Roland Hörner will nach eigenen Worten „Kurs auf das Direktmandat setzen“. In seiner Bewerbungsrede vor der Tribüne sprach sich der 67-Jährige für eine intelligente Verkehrspolitik unter Einbeziehung aller Verkehrsträger aus. Den Wasserstraßen misst er dabei eine besondere Bedeutung zu, um Verkehr dorthin zu verlagern und die Klimaziele in Mannheim und im Bund zu erreichen. Mit einer wirtschafts- und innovationsfreundlichen Politik will Hörner den Standort Mannheim weiter stärken und für Investoren interessant machen. „Wir müssen Planungs- und Genehmigungsverfahren erleichtern“, erklärte er und kritisierte SPD und Grüne, da diese nur theoretische Lösungen für die Verkehrs-, Umwelt- und Wirtschaftspolitik anbieten würden. „Den Beweis bleiben sie schuldig.“

„Um in unruhiger See auf Kurs zu bleiben“

Bereits vor Jahren seien unter seiner Verantwortung im Mannheimer Hafen Photovoltaikanlagen gebaut und Stromtankstellen für Kreuzfahrtschiffe errichtet worden. So sehe praktisches Handeln aus. Weitere Themen seines Bundestagswahlkampfs seien die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die innere Sicherheit. Hörner präsentierte bei seiner Vorstellungsrede seinen persönlichen Schiffskompass, den er stets im Blick behalte, weil er symbolisch für die Werte stehe, die er vertrete. Seine Berufs- und Lebenserfahrung wolle er ebenfalls in die Waagschale werfen, um „auch in unruhiger See auf Kurs zu bleiben“.

Und in unruhigem Gewässer bewegt sich die CDU Mannheim seit Bekanntwerden der Maskenaffäre um ihren früheren Abgeordneten Nikolas Löbel nach wie vor. Nachdem dieser als Konsequenz alle Ämter niedergelegt hat und aus der Partei ausgetreten ist, musste ein neuer Kandidat für die Bundestagswahl gekürt werden. Der Kreisvorstand ging auf Hörner zu. Die Findungskommission empfahl ihn den Mitgliedern zur Wahl und erntete dafür prompt Kritik. Die übrigen drei Bewerber fühlten sich zurückgesetzt.

Warum ein Parteineuling?

Auch am Samstag hinterfragten einige Mitglieder das Vorgehen des Kreisverbands kritisch. „Unser Auftrag war, es einen Kandidaten zu benennen. Das haben wir getan, aber selbstverständlich kann jeder antreten“, erklärte Fraktionsvorsitzender und Mitglied der Findungskommission Claudius Kranz zur Personaldiskussion. „Alle vier Kandidaten sind gut, aber Roland Hörner hat viele Kontakte zu Unternehmen, in die Politik und Verwaltung. Er ist ein Gestalter und damit auch ein Kontrapunkt zu den jungen Kandidaten der anderen Parteien, die gerade so gehypt werden. Man kennt ihn, auch das ist angesichts der Zeitschiene ein wichtiges Argument“, erklärte Erster Bürgermeister Christian Specht an diejenigen gewandt, die sich einen jüngeren Kandidaten gewünscht hätten.

Auch nach der Kandidatenvorstellung sprachen mehrere Mitglieder für Ulrich Seel, den 41-jährigen ehemaliger Büroleiter des langjährigen CDU-Bundestagsabgeordneten und Löbel-Vorgängers Egon Jüttner aus. Sie kritisierten, dass der Kreisvorstand einem Parteineuling den Vorzug gegenüber einem Bewerber gebe, der seit 23 Jahren der CDU angehört und über politische Erfahrung verfüge.

Viel Aufarbeitung noch zu tun

„Bitte heute keine Abrechnung“, mahnte Kreisvorstandsmitglied Christian Hötting. „Die Mitbewerber und politischen Gegner sitzen draußen, nicht hier im Stadion“, so der Kreisvorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) sichtlich aufgebracht. „Aufarbeiten ja, aber dann bitte auch nach vorne gerichtet handeln“, erklärte er. Weil Roland Hörner von all den Geschehnissen rund um Löbel sowie den Querelen zwischen langjährigen Mitgliedern und dem Kreisvorstand nichts zu tun habe, sei er für ihn.

Und so hatten die während der Veranstaltung immer wieder einsetzenden Regenschauer, die instabile Technik, das nahezu kindisch anmutende Gezanke, wer das Mikrofon selbst halten darf und wer nicht, sowie ein nicht zu überhörendes Donnergrollen durchaus Symbolcharakter. Denn die CDU Mannheim hat noch allerhand aufzuarbeiten, um die innerhalb der Partei gegeneinander erhobenen Vorwürfe dauerhaft zu beenden.