Zum Jahrestag des ersten Kultur-Lockdowns am 13. März 2020 hat die Initiative „Kulturgesichter 0621“ am Samstag daran erinnert, dass viele Menschen ihrer Arbeit nicht oder kaum nachgehen können. 24 Stunden lang wurden die Gesichter von Tausenden Männern und Frauen aus der Kulturbranche auf einer LED-Leinwand am Mannheimer Rosengarten gezeigt, davon rund 350 aus der Rhein-Neckar-Region. Sie hatten sich in den vergangenen Monaten fotografieren lassen, um dafür zu sensibilisieren, dass sich hinter den oft gehörten Zahlen von Beschäftigten der Kulturbranche Menschen verbergen – Menschen, von denen sich viele wegen der anhaltenden Beschränkungen in einer prekären Lage befinden.