Bei einem Küchenbrand am späten Montagmorgen in der Mannheimer Gartenstadt ist eine 75-Jährige leicht verletzt worden. Aus bislang unklarer Ursache brach laut Polizei in einer Wohnung das Feuer aus. Die Bewohnerin wurde durch den Rauchmelder geweckt und bemerkte daraufhin starken Rauch im Flur. Aus der Küche schlugen offenbar Flammen. Sie nahm laut Polizei daraufhin ihre Jacke und verließ gemeinsam mit den weiteren Bewohnern das Anwesen. Die Feuerwehr Mannheim konnte das Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen verhindern und den Brand rasch löschen. Drei Personen wurden medizinisch versorgt. Die Frau wurde laut Polizei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer vermutlich im Bereich der Dunstabzugshaube ausgebrochen. Anzeichen für Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.