Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren haben am frühen Freitagmorgen versucht, in der Mannheimer Gartenstadt in ein Vereinsheim einzubrechen. Laut Polizei vernahm ein Nachbar gegen 3.30 Uhr verdächtige Geräusche und blickte aus seinem Schlafzimmerfenster. Auf dem Gelände des Vereinsheims sah er dann zwei Personen, die dabei waren, die Rollläden am Gebäude hochzuschieben und sich an der Eingangstür zu schaffen machten. Der 49-jährige Zeuge verständigte sofort die Polizei. Noch bevor die Beamten am Tatort eingetroffen waren, entfernten sich die Jugendlichen allerdings vom Grundstück. Der wachsame Zeuge zögerte nicht, rief erneut bei der Polizei an und teilte den Beamten schließlich die Fluchtrichtung sowie eine genaue Personenbeschreibung der Täter mit. Unweit des Tatorts stellten die Polizisten dann einen 14-Jährigen sowie einen 15-Jährigen fest, auf die die Beschreibungen zutrafen.

Messer sichergestellt

Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten ein verbotenes Messer, das dem 14-Jährigen gehörte. Dieses wurde sichergestellt und die Jugendlichen zur weiteren Abklärung mit aufs Polizeirevier genommen. Dort wurden die Erziehungsberechtigten informiert. Die Höhe des am Vereinsheim entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Gegen die Jugendlichen wird nun wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs ermittelt. Der 14-Jährige muss zudem mit einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.