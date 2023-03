Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was für ein Konzert! Emil Mangelsdorff spielte vorwiegend Bebop, jene Spielart des Jazz, die sich durch schnelle Tempi, schnell wechselnde Harmonien und hohe Ansprüche an die Musiker auszeichnet. Was der 95-Jährige bei seinem Streamingkonzert im Musikclub Ella & Louis im Mannheimer Rosengarten veranstaltete, lässt manchen jungen Hüpfer vor Neid erblassen.

Einzig, dass Mangelsdorff im Sitzen spielte, war ein wahrnehmbares Zugeständnis an sein hohes Alter. Aber zu hören war da ein Jazzer, der mit allen Wassern gewaschen ist und mit