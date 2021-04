Am 28. März 2022, 20 Uhr, will der britische Sänger James Blunt auf seiner „Once Upon A Mind“-Tour live in der Mannheimer SAP-Arena spielen. Bereits drei Mal hat er seine Tournee wegen der Corona-Pandemie verschieben müssen. Zuletzt war ein Termin für den Herbst geplant. Alle bereits erworbenen Tickets behalten laut Veranstalter BB Promotion für den Ersatztermin ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden. Der Vorverkauf läuft über www.bb-promotion.com und an alle bekannten Vorverkaufsstellen.