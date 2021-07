In vielen Städten und Gemeinden der gesamten Region haben Tausende Fußball-Fans am späten Sonntagabend den EM-Sieg der italienischen Mannschaft gefeiert. Entweder beteiligten sich die Fans laut Polizei bereits wenige Minuten nach Spielende an Autokorsos durch die Innenstädte oder sie trafen sich an prominenten Plätzen. Hotspot war der Mannheimer Wasserturm.

Kurz vor Mitternacht zogen bereits die ersten Fahrzeuge ihre Runden über den Kaiserring, den Friedrichsplatz und die Augustaanlage. Viele Menschen strömten gleichzeitig zum Wasserturm, um dort zu feiern. Am Autokorso durch die Innenstadt nahmen etwa 300 Fahrzeuge teil. Die Polizei sperrte bereits kurz nach Mitternacht den Kaiserring am Plankenkopf. Der Verkehr wurde umgeleitet. Auch die Fressgasse und die Kunststraße wurden gesperrt. Auf dem Friedrichsplatz versammelten sich laut Polizei in der Spitze rund 3500 Personen. Pyrotechnik und Silvesterraketen seien gezündet worden, hieß es. Gegen einen Fan wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt, da er Pyrotechnik gezielt in eine Menschenmenge geworfen haben soll. Zu vorgerückter Stunde gab es offenbar einige teils handgreifliche Auseinandersetzungen. Eine Polizistin wurde durch einen Flaschenwurf leicht verletzt. Vor einer Gaststätte in Neckarstadt-Ost wurde laut Polizei ein 29-Jähriger mit einem Messer verletzt. Der Verdächtige flüchtete.