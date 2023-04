Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Enthauptung eines Lehrers im Oktober in Paris durch einen sogenannten Islamisten oder der versuchte Massenmord an Juden ein Jahr zuvor in Halle durch einen Rechtsextremisten – das sind nur zwei Beispiele dafür, wie brutal die Fratze des Rassismus sein kann. In Mannheim rufen die Ahmadiyya, eine islamische Reformgemeinschaft, nun mit einer besonderen Kampagne zum Miteinander auf.

Rassismus hat viele Gesichter. Hass und Verachtung können sich auf beinahe alles richten, was einen Menschen ausmacht: Seine Herkunft, seine Kultur und seine Religion. Dass solche Gedanken gerade weltweit