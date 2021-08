Die Anzahl der neuen Corona-Fälle in Mannheim schnellt weiter nach oben. Die Inzidenzzahl für die Quadratestadt hat am Freitag die 100er-Marke überschritten. Studenten werden aufgefordert, dem Gesundheitsamt unter die Arme zu greifen – und die Betreiberin einer Gaststätte wehrt sich.

Am Donnerstag hatte die Stadt Mannheim noch 85 bestätigte Neuinfektionen gemeldet, am Freitag kamen 100 Fälle neu hinzu. Die Inzidenzzahl für Mannheim lag, Stand Freitagnachmittag, laut Landesgesundheitsamt bei 114,9. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in einem bestimmten Gebiet insgesamt in den vergangenen sieben Tagen angesteckt haben.

Die Stadt Mannheim schließt sich einem Aufruf der baden-württembergischen Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) an: Studenten der Medizin oder verwandter Fächer werden gebeten, die Gesundheitsämter zu unterstützen. Diese benötigen laut Bauer „dringend personelle Verstärkung“ – sowohl bei der Nachverfolgung von Corona-Fällen wie auch bei der Beratung am Telefon. Interessenten können sich laut Stadt per E-Mail an gesundheitsamt@mannheim.de wenden.

Widerspruch am Verwaltungsgericht

Die Betreiberin einer Mannheimer Gaststätte hat sich wegen der coronabedingten Sperrstunde um 23 Uhr an das Verwaltungsgericht Karlsruhe gewendet und Widerspruch eingelegt. Wie die Pressestelle des Gerichts mitteilt, allerdings ohne Erfolg. Die erste Kammer des Gerichts nannte als Begründung, dass die Verkürzung der Öffnungszeiten von Gast- und Vergnügungsstätten die Anzahl der Kontakte – gerade zwischen Personen aus verschiedenen Haushalten – mindert. Damit werde auch das Ansteckungsrisiko reduziert. Außerdem nehme „die Bereitschaft, sich an Hygiene- und Verhaltensvorschriften zu halten, in den Nachtstunden ab“. Zudem sei die Einschränkung der Öffnungszeit „kein unzumutbarer Eingriff in die Rechte der Antragstellerin“. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig. Doch zunächst muss sich die Gaststättenbetreiberin an die Vorschrift halten. Mannheim gilt seit dem 15. Oktober als Corona-Risikogebiet. Seit 17. Oktober gilt die Sperrstunde.