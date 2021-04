Die geistlichen Vertreter des Mannheimer Forums der Religionen gedenken der mittlerweile mehr als 250 Corona-Toten in der Stadt auf besondere Weise. Am Mittwoch haben (von links) Kantor Amnon Seelig (Jüdische Gemeinde), Dekan Karl Jung (Katholische Kirche), Dekan Ralph Hartmann (Evangelische Kirche), Imam Muhammet Güntay (Muslime) und Ana Zerno Antes (Aleviten) bei einem gemeinsamen Pressetermin angekündigt, von Donnerstag bis Sonntag in den jeweiligen Gotteshäusern ein interreligiöses Gebet für alle Menschen in der Stadt sprechen zu wollen. Ab Sonntag sind dann auch Ausschnitte aus allen Gotteshäusern im Zusammenschnitt als Video auf den jeweiligen Social-Media-Kanälen, etwa auf YouTube und den Facebook-Seiten der Teilnehmer, zu sehen. Neben dem Gedenken an die Toten wollen die Geistlichen Vertreter mit dem Gebet zugleich ein Zeichen des Trostes und der Mitmenschlichkeit setzen. „Es ist schön, persönlich ein gemeinsames Zeichen der Solidarität und Anteilnahme senden zu können“, sagt Amnon Seelig. Das interreligiöse Gebet ist laut Ralph Hartmann zugleich Ausdruck der starken Verbundenheit innerhalb des Forums. Zusammen möchte man auch ins Bewusstsein rufen, dass „wir trotz der gegebenen Einschränkungen als Ansprechpartner für die Menschen da sind“.