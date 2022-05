Zum internationalen Museumstag am Sonntag ist auch in Mannheim einiges geboten. Technoseum, Reiss-Engelhorn-Museen und Stadtarchiv bieten besondere Veranstaltungen bei freiem Eintritt an. Die zahlreichen Aktionen im Technoseum stehen ganz im Zeichen der aktuellen Ausstellung „Arbeit & Migration. Geschichten von hier“. Neben Kurz-Workshops im Funk Style Street Dance und Mobility-Sessions mit Fitnesstrainer Janni Giannikakis können Besucher Miniatur-Dioramen und Kaleidoskope bauen.

Altes Ägypten oder antikes Griechenland?

Oder wie wäre es mit einem Ausflug ins Alte Ägypten, ins antike Griechenland oder ins frühe Mittelalter? Die Reiss-Engelhorn-Museen laden mit ihren Ausstellungen zu einer Zeitreise ein. Außerdem stehen zwei Spezialführungen auf dem Programm. Um 11.30 Uhr bietet Archäologin Patricia Pfaff einen Rundgang durch die Schau „Versunkene Geschichte“ an. Im Mittelpunkt stehen Funde der Römer und Neckarsueben, die um die Zeitenwende – also um das Jahr 0 – in der Rhein-Neckar-Region lebten. Um 15 Uhr heißt es dann „Schiff ahoi!“. Auswanderungswellen und erste Luxuskreuzfahrten bescherten Verkehrsmitteln an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert einen ungeahnten Ansturm.

Im Stadtarchiv, rechts des Rheins auch Marchivum genannt, ist die stadtgeschichtliche Ausstellung „Typisch Mannheim!“ zu sehen. Die Einrichtung betont, dass ein Besuch gar nicht ausreicht, um die vielfältigen, digitalen Angebote vollständig zu erkunden. Was so viel heißt wie: Auch für die, die schon mal da waren, soll sich ein Besuch lohnen.

Noch Fragen?



Weitere Informationen zum Programm der drei Häuser zum internationalen Museumstag im Internet: www.technoseum.de, www.rem-mannheim.de und www.marchivum.de.