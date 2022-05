Ein international gesuchter Mann ist am Montagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt festgenommen worden. Der 49-Jährige wurde laut Polizei gegen 13.40 Uhr in den H-Quadraten von einer Streife kontrolliert. Da er sich zunächst nicht habe ausweisen können, sei er zur H4-Wache mitgenommen worden, hieß es. Dort stellte sich offenbar schnell heraus, dass wegen eines Tötungsdelikts international nach dem Mann gefahndet wird. Zur Verbüßung einer mehrjährigen Haftstrafe ist er zur Festnahme und Auslieferung in ein europäisches Land ausgeschrieben.