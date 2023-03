Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie kann ein gehörloser Mensch an einer Veranstaltung teilnehmen? Und was braucht es, damit Sehbehinderte sich sicher bewegen können? Zur Lösung solcher Probleme ist in Mannheim ein Handlungskonzept mit zehn Themen formuliert worden.

Die Stadt Mannheim hat sich bereits 2011 auf den Weg zur inklusiven Stadt gemacht und zahlreiche Anregungen zum Thema Teilhabe, Inklusion und Barrierefreiheit ins Leitbild 2030 aufgenommen. „Wir