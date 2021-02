In der Zeit zwischen 11.30 und 13.45 Uhr am Donnerstag sind ein oder mehrere Unbekannte in eine Wohnung in der Pappelallee in der Mannheimer Neckarstadt eingebrochen und haben dort Bargeld in Höhe einer vierstelligen Summe gestohlen. Laut Polizei drangen die Täter auf bislang unbekannte Weise zunächst in den Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses ein und hebelten dann die Eingangstür zu der Wohnung im Erdgeschoss auf. Die Eigentümerin, die nicht zu Hause war, bemerkte den Schaden an der Wohnungstür und den Diebstahl nach ihrer Rückkehr und verständigte sofort die Polizei.