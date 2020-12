Nach Diebstählen in einem Krankenhaus im Mannheimer Stadtteil Wohlgelegen sind am frühen Montagmorgen drei Tatverdächtige im Alter zwischen 13 und 19 Jahren festgenommen worden. Laut Polizei bemerkte ein Sicherheitsmitarbeiter des Klinikums auf einem Kontrollgang um kurz vor 4 Uhr drei Personen, die sich offenbar unberechtigterweise in dem Krankenhaus aufhielten. Eine männliche Person stieg gerade durch ein Schiebefenster des Empfangsabteils der dortigen Krankenstation. Als der Mitarbeiter das Trio ansprach, flüchtete dieses in Richtung Ausgang. Bei einer späteren Überprüfung des Gebäudes wurden dann zahlreiche geöffnete Schränke entdeckt sowie offenbar verlorenes Diebesgut gefunden.

Bei der anschließenden Fahndung wurden die Beamten auf zwei 19-jährige Männer und ein 13-jähriges Mädchen aufmerksam. Einer der 19-Jährigen hatte zwei Stethoskope bei sich, die aus dem Krankenhaus stammten. Die drei Tatverdächtigen wurden auf ein Revier gebracht. Dort wurde festgestellt, dass die 13-Jährige als vermisst gemeldet war. Sie wurde in die Obhut eines Kinderheims in Mannheim gegeben. Gegen die beiden wohnsitzlosen 19-Jährigen wird nun wegen Diebstahls ermittelt. Zudem erwartet sie ein Bußgeld wegen Zuwiderhandlung gegen die Ausgangsbeschränkungen der Corona-Verordnungen.