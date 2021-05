In Gefängnissen ist die Gefahr schon immer groß gewesen, sich mit einem Virus zu infizieren. Ein Corona-Fall in der Mannheimer Justizvollzugsanstalt hat gerade für Aufregung gesorgt. Viele Gefangene waren zunächst aufgebracht.

Nachdem vor wenigen Tagen bei einem Häftling in der Mannheimer Justizvollzugsanstalt (JVA) das Coronavirus nachgewiesen wurde, haben die Tests bei 44 möglichen Kontaktpersonen folgendes Ergebnis gebracht: Bei einem weiteren Insassen konnte Covid-19 bestätigt werden. „Alle anderen Tests waren negativ. Weitere Ergebnisse stehen aus“, teilt Anstaltsleiter Holger Schmitt auf Nachfrage mit.

Nachdem er sich mit Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten beim Anstaltsarzt gemeldet hatte, wurde der 25-jährige Insasse sofort isoliert und in einem vom Sternbau räumlich getrennten Bereich untergebracht. Dieser Trakt sei bereits vor einige Zeit geräumt und vorbereitet worden, um dort gezielt erkrankte Insassen isolieren zu können. Die beiden infizierten Häftlinge würden nun durch den Medizinischen Dienst der Anstalt in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt betreut. „Beide positiv getesteten Gefangenen sind derzeit symptomfrei“, so Schmitt.

Proteste aus den Zellen

Hinter Gittern ist die Sorge vor einer Ansteckung mit einem Virus besonders hoch. Auf die Dauerisolation folgt die Unsicherheit: Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr, wie gefährlich das Virus? Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sind Inhaftierte besonders gefährdet. Sie hätten häufig ein schlechteres Immunsystem, es mangele ihnen an Gesundheitsversorgung, zudem greifen Inhaftierte häufig zur Zigarette.

Und so blieb die Bekanntgabe der positiven Tests am Freitag nicht ohne Folgen: In zwei Haftbereichen der Anstalt kam es zu Unmutsbekundungen. Vereinzelt wurde unter anderem entzündetes Papier aus den Haftraumfenstern geworfen. „Einige Gefangene schlugen gegen die Türen. Die Situation beruhigte sich jedoch im Laufe des Abends wieder. Die Gefangenen zeigten sich nachvollziehbarerweise aufgrund des positiv getesteten Gefangenen besorgt“, schildert Schmitt. Die Anstalt verfüge nun aber über ausreichend Schutzmaterial. Zudem werden seit Ausbruch der Pandemie die Kontakte auf ein Minimum beschränkt. Zunächst wurden die Besuchszeiten in der JVA reduziert. Nun sind sie ganz außer Kraft. „Aus gegebenem Anlass werden die Besuchsmöglichkeiten bis auf Weiteres ausgesetzt. Pakete sowie Wäsche für Gefangene werden derzeit nicht angenommen“, heißt es auf der Homepage.

Skype sehr begehrt

Für gewöhnlich herrscht in Gefängnissen ein Handy- beziehungsweise Smartphone- und Internetverbot. Um zumindest einen kleinen Austausch zur Außenwelt zu ermöglichen, wird den Gefangenen nun jedoch ein Videotelefonat mit Freunden und Familie eingeräumt. „Die Möglichkeit des Skypens wird von den Gefangenen – wie zu erwarten – stark nachgefragt und gerne genutzt. Wie auch die ausgeweiteten Telefonmöglichkeiten“, berichtet Schmitt.

Die Gefangenen würden stets über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten und zeigten sich im Umgang mit der Coronakrise verantwortungs- und verständnisvoll. Die vier positiv auf Covid-19 getesteten Bediensteten befinden sich nach ihrer Genesung wieder im Dienst beziehungsweise noch in häuslicher Quarantäne.