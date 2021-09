Ein Dreivierteljahr war das Impfzentrum auf dem Mannheimer Maimarktgelände in Betrieb. In dieser Zeit wurden rund 310.000 Corona-Impfungen verabreicht, vor Ort sowie durch mobile Impfteams und Aktionen in etlichen Stadtteilen und Einrichtungen. Am Donnerstag war der letzte Betriebstag des Impfzentrums. „Das Impfzentrum war für uns ein zentraler Faktor in der Bekämpfung der Pandemie, hier wurde ein maßgeblicher Beitrag für die Gesundheit der Bevölkerung geleistet und ich möchten allen, die das Impfzentrum aufgebaut, betrieben, unterstützt und in ihm gearbeitet haben, für ihren Einsatz herzlich danken“, konstatierte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) bei einem letzten Besuch in der Einrichtung in der Maimarkthalle. Nach den jüngsten Daten des Landes sind in Mannheim 63,2 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft – „damit liegen wir über dem Landesschnitt“, sagte Kurz. 59,5 Prozent der Mannheimer gelten inzwischen als vollimmunisiert.

Kommunales Impfteam geplant

Wir haben den Älteren möglichst früh einen direkten Terminzugang verschafft. Als erste Stadt im Südwesten konnten wir auch bereits ab Mai das Impfangebot zu den Menschen in die Quartiere bringen. Diese Strategie eigener dezentraler Impfangebote haben wir konsequent verfolgt und diese Strategie wollen wir auch weiterverfolgen, auch wenn die Impfungen nunmehr weitgehend in die Regelversorgung übergehen. Deshalb wollen wir ein eigenes kommunales Impfteam etablieren“, kündigte der Oberbürgermeister an.