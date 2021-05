Anders als in Ludwigshafen hat es in Mannheim in den vergangenen Tagen einen spürbaren Rückgang der Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Die Gründe dafür sieht die Stadt unter anderem in der Leistung des Impfzentrums auf dem Maimarktgelände sowie in Impfkampagnen in Problemstadtteilen. Ab Montag dürfte es auch bei Hausärzten voller werden.

Das Impfen der Bevölkerung durch mobile Teams in besonders betroffenen Stadtteilen sei erfolgreich und werde fortgesetzt. Beim ersten Einsatz mobiler Impfteams im Stadtteil Hochstätt seien binnen einer Woche 859 Erstimpfungen durchgeführt und damit rund die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung dort erreicht worden. Die zwei mobilen Teams sind inzwischen in der Neckarstadt-West im Einsatz und leisten hier rund 300 Impfungen am Tag, berichtete Peter Schäfer, Leiter des Mannheimer Gesundheitsamts, den Mitgliedern des Gemeinderats in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses. „Das Impfangebot wird dort gut angenommen. Auch die Nachfrage nach Astrazeneca ist hoch“, stellte Schäfer fest. Das Angebot gelte aber nur für die Bewohner der Neckarstadt-West, Menschen mit erhöhtem Risiko würden bevorzugt. Ansonsten gelte: Wer kommt, wird geimpft.

Allerdings stellt die Neckarstadt-West mit 23.000 Einwohnern eine andere Größenordnung als die Hochstätt mit rund 3200 Bewohnern dar. Um das neue Impfangebot jenen bekannt zu machen, die über andere Medien nicht zu erreichen sind, seien Aushänge in großen Wohnhäusern in verschiedenen Sprachen gemacht worden, erläuterte Petar Drakul, enger Mitarbeiter des Oberbürgermeisters. In der Neckarstadt-West seien dazu über die Jobcenter sogar 1700 Bedarfsgemeinschaften abtelefoniert worden.

Mit 1800 Impfungen pro Tag im Vollbetrieb

Von Stadträten verschiedener Fraktionen kam Zustimmung und Lob für das Vorgehen der Verwaltung sowie die Frage, ob die mobilen Einsätze auch auf andere Stadtteile ausgeweitet werden könnten. „Wenn wir mehr machen wollen, brauchen wir mehr Impfteams und die Unterstützung vom Land“, verdeutlichte Drakul, dass die Kapazitätsgrenze der Stadt erreicht ist. „Wir wollen kommende Woche einen Bus der RNV zum Impfmobil umrüsten“, fügte Bürgermeister Christian Specht (CDU) hinzu.

Zusätzlich zu den mobilen Impfteams und den Hausärzten läuft das Impfzentrum Maimarkthalle mit 1800 Impfungen pro Tag im Vollbetrieb. Aktuell liegt der Stand in Mannheim laut Verwaltung bei über 140.000 Impfungen, darunter 100.000 Erstimpfungen. Angekommen sei auch eine erste Lieferung des Impfstoffs von Johnson & Johnson. Wie Schäfer weiter berichtete, wird ab Montag zudem die freie Impfstoffabgabe über die Hausärzte möglich sein. Für den Astrazeneca-Impfstoff war die Priorisierung bereits seit 6. Mai aufgehoben. „Die Belieferung der Arztpraxen läuft separat über die Apotheken, diese Zahlen kennen wir nicht“, bedauerte Schäfer das Fehlen von Transparenz. Das Gesundheitsamt werde sich aber um eine Rückmeldung der Arztpraxen bemühen, sagte er.

27.300 Tests – 84 positiv

Eine wichtige Rolle spiele weiterhin das Testen. Die Mannheimer Testzentren würden gut angenommen, in der vergangenen Woche seien dort 27.300 Bürger getestet worden. Von 128 positiven Befunden hätten sich 84 beim PCR-Test bestätigt. Dies entspreche 15 Prozent der Neuinfektionen in diesem Zeitraum. Alle 84 Infizierten seien ohne Krankheitszeichen gewesen und wären daher ohne einen Schnelltest erst später oder gar nicht aufgefallen.