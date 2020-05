Regelmäßig vor Beginn einer Gemeinderatssitzung gibt die Mannheimer Stadtspitze seit einigen Wochen einen Überblick zum aktuellen Stand der Corona-Situation in der Stadt. Nun brachte Peter Schäfer, Leiter des Gesundheitsamts, positive Nachrichten mit.

Die Zunahme der Neuinfektionen hat sich in Mannheim offenbar stark verlangsamt. „Wir sind jetzt von 97 Neuinfektionen Anfang April herunter auf 19 pro Woche“, berichtete Peter Schäfer, Leiter des Gesundheitsamts. Derzeit befänden sich noch 16 Patienten mit Corona in Mannheimer Kliniken, davon 13 auf Intensivstationen und drei auf der Isolierstation.

Die Aufmerksamkeit des Gesundheitsamts gelte inzwischen dem Thema Notbetreuung in Kindergärten und Schulen. Diese sollen ab kommenden Montag wieder öffnen und die ersten Klassen in die Unterrichtsräume einziehen. Zu regeln seien Fragen von Hygiene und Reinigung. „Die klassische Infektion mit dem Virus ist eine Tröpfcheninfektion. Die Kontaktinfektion ist nachrangig. Die Desinfektion von Gegenständen spielt daher keine Rolle aus Sicht des Gesundheitsamts, wichtig ist das persönliche Verhalten“, erläuterte der Mediziner. Dazu gehörten Abstand, Händewaschen und Nieß-Etikette. Eine normale, tägliche Reinigung der Hand-Kontaktflächen in der Schule sei ausreichend.

Wann öffnet der Luisenpark?

Gefragt nach Zahl und Umfang der Corona-Tests in Mannheim räumte Schäfer ein, dass keine genauen Zahlen vorlägen. „Wir kennen Zahlen und Ergebnisse der Tests in unseren drei Kliniken. Wieviele Tests von niedergelassenen Ärzten durchgeführt werden, wissen wir aber nicht. Negativ ausgefallene Tests sind nicht meldepflichtig“, erläuterte der Leiter des Gesundheitsamts. Zu Beginn im März habe die „Trefferquote“ der Tests bei sieben Prozent gelegen, inzwischen seien es zehn Prozent. Getestet würden alle Kontaktpersonen und inzwischen auch alle Menschen mit irgendwelchen Infekt-Symptomen.

Wie Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) sagte, gilt seit Kurzem in den Mannheimer Jobcentern und anderen Ämtern die Maskenpflicht. In puncto Öffnung der Stadtparks müsse die Stadt auf die Aufhebung des allgemeinen Verbots des Landes warten und könne dies nicht eigenmächtig anordnen. Gefragt nach der Situation der städtischen Einnahmen durch die Gewerbesteuer deutete Kurz aufziehende Probleme an. „Wir haben über 1000 Korrekturen bei den Vorauszahlungen der Gewerbesteuer bekommen“, berichtete er. Genaueres über die Einnahmen werde die Verwaltung erst nach der kommenden Steuerschätzung Ende Mai/Anfang Juni wissen.