Die Religionslehrer an der Mannheimer Waldschule haben sich in Corona-Zeiten mit einer ausgefallenen Aktion bei den Schülern beliebt gemacht und Eis ausgegeben. Religionsunterricht lebe vom persönlichen Kontakt, nannten sie als Grund.

„Cool bleiben!“ Diese Devise passt zu den sommerlichen Temperaturen wie zu allem, was Corona mit sich bringt. Wenn einem dann jemand charmant und erfrischend wie die Pastoralreferentin Paulina Scheffzek mit ihrem evangelischen Kollegen, dem Gemeindediakon Ralph Schmidhuber, mit einem Wassereis Mut zuspricht, ist der Tag fast gerettet. Dieser Meinung waren jedenfalls die Schüler in der Mannheimer Gartenstadt und lobten: „Sie sind ein Ehrenmann und eine Ehrenfrau!“

In der Werkreal- und Realschule im Norden Mannheims war das Gespann im Namen der Fachschaft Religion schon dreimal unterwegs. Immer bepackt mit Kühlboxen voller Wassereis, auf denen geschrieben stand: „Bleib cool – in diesen verrückten Zeiten“.

„Es ist uns wichtig, auch in Zeiten von Corona da zu sein“, sagen Scheffzek und Schmidhuber. Es sei schwierig, das Fach Religion digital zu unterrichten, weil der Unterricht vom persönlichen Kontakt und der Beziehung zwischen Lehrer und Schüler lebe. „Gerade in unsicheren Zeiten sind die Religionslehrer besonders gefordert“, sind sich die Initiatoren der erfrischenden Mutmach-Aktion bewusst. „Da mussten wir eben diesen Weg gehen!“, sagt die Pastoralreferentin in der Mannheimer Kirchengemeinde Mannheim-Nord.