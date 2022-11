Peter Kurz erwischt einen idealen Moment für seinen Abschied als Mannheimer Oberbürgermeister. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Peter Kurz will also über das Ende seiner Amtszeit im Spätsommer 2023 hinaus nicht mehr Oberbürgermeister sein. 16 Jahre lang wird er dann Chef im Mannheimer Rathaus gewesen sein. Das ist eine sehr lange Zeit. Angela Merkel zum Beispiel hat es ebenso lange als Bundeskanzlerin ausgehalten. Vielleicht fühlt sich Kurz da ja unabhängig von Parteigräben in guter Gesellschaft.

Irgendwie ist die Entscheidung des im Amt ergrauten Sozialdemokraten stimmig. Aus mehreren Gründen. Nach einer dritten Amtszeit würde er stramm auf die 70 zugehen. Fast 50 Jahre hätte er sich dann im politischen Mannheim aufgerieben. Muss das sein? Wohl nicht. Vieles, was Kurz in seinen beiden Amtszeiten angestoßen hat, wird bleiben und für immer mit seinem Namen verknüpft sein. Was er aus dem viel beweinten (fast kompletten) Abzug des amerikanischen Militärs im Jahr 2011 gemacht hat, geht wohl als seine größte Leistung in die Stadtgeschichte ein. Die nach und nach frei werdenden Flächen gigantischen Ausmaßes nutzte Kurz, um die Entwicklung der Stadt als Wohn- und Wirtschaftsstandort voranzutreiben. Die Bewerbung um eine Bundesgartenschau sollte auf diesem Weg helfen. Das tat sie. Während seine Amtszeit im kommenden Jahr zu Ende geht, wird die Veranstaltung auf Hochtouren laufen. Für Kurz schließt sich damit ein Kreis.

Und zu guter Letzt: Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Dass die Krisen so schnell nicht verschwunden sein werden, ist wohl auch Kurz klar. Um die soll sich jetzt mal ein anderer oder eine andere kümmern.

Zum Artikel „Oberbürgermeisterwahl: Kurz tritt nicht wieder an“