Im Mannheimer Stadtteil Waldhof sind am Donnerstagabend Jugendliche in eine Baustelle eingedrungen und dort mit einem gestellten Radlader umhergefahren. Ein Zeuge beobachtete laut Polizei gegen 20 Uhr die drei Jugendlichen. Er meldete, dass die Eindringlinge in eine Grube gefahren seien und das Fahrzeug umgestürzt sei. Die Polizeibeamten entdeckten auf dem Grundstück tatsächlich einen Radlader, der in einer Baugrube auf der Seite lag. Zudem lief Hydrauliköl aus und sickerte ins Erdreich. De Feuerwehr stellte eine Auffangwanne unter und trug das verunreinigte Erdreich ab. Der Radlader muss noch mit einem Kran aufgerichtet und aus der Grube gehoben werden. Ob er weiter beschädigt wurde, ist noch unklar.