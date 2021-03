Wegen mehrerer Fälle der unerlaubten Einfuhr von Hundewelpen aus dem Ausland ermittelt die Mannheimer Hundeführerstaffel. Bereits am 28. Februar beschwerten sich laut Polizei im Stadtteil Käfertal Zeugen, dass nachts auf einem Anwesen winselnde Hunde im Garten zu hören seien. Polizisten fanden wenige Tage später einen Hundewelpen im Garten des Anwesens. Es seien lediglich zwei ungedämmte Hundehütten als Witterungsschutz vorhanden gewesen, hieß es. Bei einer Kontrolle am Folgetag fanden die Beamten in einem Kellerraum des Anwesens neben einer Mutterhündin neun kleine Welpen vor. Der Raum war von Kot und Urin verunreinigt, es stand kein Wasser oder Futter für die Tiere bereit. Die Welpen sind nach Angaben der Polizei etwa fünf Wochen alt und offenbar aus Bulgarien eingeführt worden. Nach Rücksprache mit dem Veterinäramt wurden die Tiere beschlagnahmt und in einem Tierheim untergebracht.

Ein 42-jähriger Mann aus der Schwetzingerstadt hatte Ende Februar zwei Hunde verkauft, deren Käufer anschließend vom Veterinäramt Karlsruhe überprüft wurden. Bei einer gemeinsamen Kontrolle des Veterinäramts mit der Polizeihundeführerstaffel wurden zwei Hundewelpen gefunden, die in einem Raum des Anwesens am Georg-Lechleiter-Platz gehalten wurden. Der Boden des Raums soll mit Kot und Urin übersät gewesen sein. Zudem hatten die Hunde offenbar damit begonnen, Gegenstände anzunagen und zu zerbeißen. Nahrung und Wasser gab es laut den Behörden nicht. Diese Hunde waren aus Ungarn eingeführt worden. Auch sie wurden beschlagnahmt und im Tierheim untergebracht. In beiden Fällen ermittelt nun die Polizei.