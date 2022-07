Zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Hund beteiligt war, ist es am Montag gegen 22.20 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in der Neckarstadt gekommen. Eine 20-jährige Fiat-Fahrer war dort laut Polizei in Richtung Innenstadt unterwegs, als ein schwarzer Hund an der Kreuzung zur Lenaustraße völlig unerwartet auf die Fahrbahn sprang und mit dem Auto der jungen Frau kollidierte. Unmittelbar nach dem Aufprall rannte der Hund den Beamten zufolge in Richtung Lenaustraße davon. Bisher habe das Tier, bei dem es sich möglicherweise um einen schwarzen Labrador handelt, nicht ausfindig gemacht werden können. Hinweise nimmt die Polizei Mannheim unter Telefon 0621 33010 entgegen.