Ein nicht angeleinter Hund hat am Montagabend in der Mannheimer Neckarstadt einen Unfall verursacht, bei dem ein Auto beschädigt, aber weder Menschen noch Tier ernstlich verletzt wurden. Laut Polizei rannte der 60 Kilogramm schwere Kangal gegen 18.30 Uhr bellend auf zwei Beamte zu, die gerade dabei waren, den Verkehr zu kontrollieren. Ein BMW-Fahrer, der in diesem Moment angefahren kam, konnte trotz angepasster Geschwindigkeit und sofort eingeleiteter Notbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Tier wurde von dem Wagen erfasst und auf die Straße geschleudert. Augenscheinlich blieb der Hund jedoch unverletzt, richtete sich sofort wieder auf, bellte noch einmal in Richtung des Autofahrers und ließ sich dann anleinen. Dem unter Schock stehenden, aber unverletzten Autofahrer entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Im anschließenden Gespräch mit dem 34-jährigen Hundebesitzer, wurde klar, dass für das Tier kein Versicherungsschutz besteht. Des Weiteren wurde das Veterinäramt der Stadt Mannheim verständigt, das sich nun mit der Hundehaltung des Besitzers befassen wird.