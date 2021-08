Ein Fünfjähriger ist am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr von einem Hund gebissen worden. Der Junge war in der Nähe des Alten Messplatzes unterwegs, als ein Mischlingsrüde laut Polizei aus bislang unbekannten Gründen nach ihm schnappte. Der Junge soll hierbei leichte Kratz- und Bissspuren im Gesicht davongetragen haben. Polizei und Rettungskräfte waren über Notruf verständigt worden. Nach seiner Erstversorgung vor Ort wurde der Junge, begleitet von seiner Mutter, vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die Umstände des Vorfalls sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.