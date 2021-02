Am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr sind vier Jugendliche in ein leerstehendes Gebäude in der Käfertaler Straße in der Mannheimer Neckarstadt gelangt und warfen von dort aus einen 50 Zentimeter großen Holzblock aus dem sechsten Stock auf den Gehweg. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtete, alarmierte die Polizei. Die Beamten entdeckten die Kinder im Alter zwischen elf und 16 Jahren in dem verlassenen Gebäude und brachten sie zu ihren Eltern. Ob die Kinder durch den Wurf des Holzblocks Passanten oder Verkehrsteilnehmer gefährdet haben, ist laut Polizei noch unklar.