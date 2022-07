Ein 24-jähriger Autofahrer hat laut Polizei am Samstagabend kurz nach 19 Uhr eine rote Ampel in der Rheingoldstraße in Mannheim-Neckarau ignoriert. Das Ergebnis: Sein Wagen kollidierte mit einer Straßenbahn. Durch den Zusammenstoß entstand den weiteren Angaben zufolge ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde offenbar niemand. Der Bahnverkehr musste zwischen 19.10 und 21.10 Uhr gesperrt werden. In der Zeit fuhren Busse.