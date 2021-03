30.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Dienstagnachmittag im Stadtteil Feudenheim entstanden. Ein 56-jähriger Autofahrer war gegen 14.30 Uhr auf der Talstraße in Richtung „Wingertsbuckel“ unterwegs. An der dortigen Kreuzung stoppte er laut Polizei zunächst an der roten Ampel. Als eine Straßenbahn die Kreuzung passiert hatte, fuhr er offenbar los, ohne weiter auf die Ampel zu achten. Dabei soll er eine andere Straßenbahn übersehen haben und mit ihr zusammengestoßen sein. Verletzt wurde niemand.