Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist am Donnerstagvormittag bei einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto in den Mannheimer Quadraten entstanden. Laut Polizei befuhr eine 50-jährige VW-Fahrerin gegen 10.30 Uhr die Straße zwischen E5 und E6 und wollte geradeaus in Richtung E6/D6, als sie die Vorfahrt missachtete und mit einer Straßenbahn der Linie 6 zusammenstieß. Diese kam aus Richtung E5/D5 und wollte in die gleiche Richtung wie die Autofahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Die 25 Fahrgäste konnten die Bahn nach kurzer Zeit verlassen und ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Da das Auto der 50-Jährigen nicht mehr fahrbereit war, musste die Strecke kurzzeitig gesperrt werden. Die Straßenbahnlinien 2 und 6 wurden für zirka eine Stunde umgeleitet. Zu größeren Verspätungen sei es aber nicht gekommen.