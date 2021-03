Sachschaden in Höhe von fast 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn am Samstagvormittag im Mannheimer Stadtteil Sandhofen entstanden. Laut Polizei hatte der 33-jährige Autofahrer an einem Bahnübergang der Straßenbahn den Vorrang einer Tram der Linie 3 missachtet und stieß mit dieser zusammen. Die zwei Fahrer sowie die Fahrgäste in der Bahn kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch an der Straßenbahn entstand Sachschaden.