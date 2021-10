Trends zum Thema Hochzeit will die Messe „Trau“ aufgreifen. Die Veranstaltung findet am Samstag und Sonntag, jeweils 10 bis 18 Uhr, in der Mannheimer Maimarkthalle statt.

Die Frage, welcher Ring es sein soll, ist immer aktuell. Das Schmuckstück spiegelt die Verbundenheit von zwei Menschen wider, die sich das Jawort gegeben haben. Da der Ring im Idealfall ein Leben lang getragen wird, empfiehlt der Veranstalter, beim Kauf auf Qualität und Material zu achten. Die Auswahl an Ringen ist sehr groß. Soll es ein Schmuckstück aus Gold oder eher aus Silber werden? Darf auf dem Ring bei der Braut ein kleiner Diamant funkeln oder soll er eher neutral und schlicht gehalten werden? Oft helfen hier Online-Konfigurationen der Juweliere. Auf diese Weise kann das Brautpaar einen kleinen Eindruck gewinnen. Experten raten, sich möglichst früh um die Auswahl der Ringe zu kümmern. Während die Besucher über die Messe schlendern, können die kleinen Gäste in der Kinderbetreuung spielen, malen und basteln.