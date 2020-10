Mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept wollen die Veranstalter der „Trau“ die erste Hochzeitsmesse in diesem Jahr wuppen. 1000 Personen dürfen sich in der Mannheimer Maimarkthalle gleichzeitig aufhalten.

Die Hochzeitsmesse „Trau“ findet am Wochenende in der Mannheimer Maimarkthalle statt. Für Veranstalter Frank Schumacher ist es die erste Hochzeitsmesse in diesem Jahr, für die Mannheimer Ausstellungs-GmbH die erste große Messeveranstaltung in der Maimarkthalle seit dem Lockdown. „Machbar ist es. Aufgrund der Größe der Halle einschließlich Foyer und Außenbereich haben wir genug Platz, um das Ganze zu entzerren“, sagt der Inhaber der Agentur Livetime.

140 Aussteller haben zugesagt. Rein rechnerisch dürften sich 1000 Personen auf einmal bei der Messe aufhalten. „In Mannheim sind wir mit der ,Trau’ im zehnten Jahr und wissen daher, dass wir mit dieser Obergrenze sehr gut hinkommen werden“, sagt Schumacher.

Modenschauen kurz und oft

Grundlage für die Genehmigung ist ein umfangreiches Hygienekonzept, das die Regelung der Eingangssituation ebenso darstellt wie die Wegeführung zur Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 Meter, die Bereitstellung von Desinfektionsmittel oder die regelmäßige Reinigung von Ober- und Kontaktflächen. Während der Veranstaltung werden die Mitarbeiter die Gäste zählen und die Besucherströme im Blick behalten. Die Modenschauen werden anders als sonst nur sehr kurz und dafür stündlich stattfinden, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Es gilt eine generelle Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Davon ausgenommen sind Sitzplätze an Messeständen oder in der Gastronomie. Messeteilnehmer, die keine eigenen Masken haben, können im Eingangsbereich eine Maske käuflich erwerben.

Auf Partyevents mit Partycharakter an den Ständen muss in Corona-Zeiten verzichtet werden. Dafür werden die Aussteller die aktuellen Tipps und Trends in Sachen Hochzeit präsentieren. Dem Thema „Greenwedding“ kommt dabei immer größere Bedeutung zu. Nach Auskunft des Veranstalters gibt es alles, was für eine Hochzeit benötigt wird, auch in der umweltfreundlichen Version, beispielsweise fair produzierte Ringe, Blütenkonfetti oder Seifenblasen aus biologisch abbaubarem Spülmittel.

