Weitgehend friedlich verlief die als Hochrisikospiel eingestufte Begegnung in der Dritten Fußball-Bundesliga zwischen dem SV Waldhof Mannheim und Rot-Weiß Essen am Samstag im Mannheimer Carl-Benz-Stadion, wie es von der Polizei heißt. Nach dem Spiel gab es demnach vereinzelt Provokationen zwischen den Fanlagern. Von zwei aggressiven und vermummten Personen in der Theodor-Heuss-Anlage wurden die Personalien festgestellt; gegen sie werde ermittelt, so die Polizei. Kurz vor 17 Uhr entstand zwischen einer Gruppierung von SV-Anhängern und Rot-Weiß-Essen-Fans eine Auseinandersetzung in der Schubertstraße. Dabei sollen zwei Fans des Gastvereins körperlich angegangen worden sein. Danach flüchteten die Verdächtigen in Richtung Richard-Wagner-Straße. Vier Tatverdächtige wurden nach einer kurzen Fahndung festgenommen. Gegen sie wird wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Die Abreise der übrigen Fans verlief störungsfrei. Es kam während des gesamten Einsatzverlaufs zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen, so die Polizei.