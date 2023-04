Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Ukraine fehlt es an den einfachsten Dingen. In Mannheim hat sich in diesen Tagen ein Hilfstransport in Bewegung gesetzt. Ermöglicht wurde er durch viele Spenden. Solch eine Tour ist für den Lastwagen-Fahrer mit einigen Unsicherheiten verbunden.

Drei Tage werde die Fahrt dauern, wenn alles glatt läuft, erklärt Toma Ivan, kurz bevor er sich hinter das Steuer setzt. Der rumänische Lastwagenfahrer hat die erste Hilfslieferung für