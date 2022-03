Mit einem neuen Beratungsangebot, einer zusätzlichen Kleiderkammer und verlängerten Einsatzzeiten der Bahnhofsmission unterstützt der Caritasverband Mannheim geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Und es ist noch mehr geplant.

Am Montag ist laut einer Mitteilung der Caritas die deutsch-ukrainische Beratung gestartet, für die der Verband einen Sozialarbeiter und Muttersprachler eingestellt hat. Roman Banevych hilft Flüchtlingen etwa beim Beantragen von Leistungen, bei der Registrierung und vermittelt Soforthilfen. Auch die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer und die Integrationsmanager beraten Menschen aus der Ukraine.

Ebenfalls seit Montag ist eine neue Kleiderkammer für Flüchtlinge geöffnet, wo es eine Auswahl für Erwachsene und Kinder gibt. Die Kleiderkammer ist im Stadtteil Vogelstang, Hallesche Straße 1, die Öffnungszeiten sind Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils 16 bis 19 Uhr. Es werden offenbar keine Kleiderspenden mehr benötigt, da bereits sehr viel gespendet worden sei.

Aufenthaltsräume am Hauptbahnhof

Um Flüchtlinge zu unterstützten, die am Mannheimer Hauptbahnhof ankommen, erweitert zudem die Bahnhofsmission ihre Einsatzzeiten. Das Team wird ab sofort täglich von 6 bis 21 Uhr vor Ort sein. Die Mitarbeiter machen Rundgänge am Bahnhof, sprechen Menschen aus der Ukraine an und begleiten sie in die Aufenthaltsräume, die die Bahn eingerichtet hat. Weitere Unterstützungsangebote des Caritasverbands wie Sprachkurse und Freizeitaktivitäten sind geplant.

Nicht zuletzt findet am Sonntag, 3. April, 17 Uhr, in der Heilig-Geist-Kirche in der Schwetzingerstadt ein Benefizkonzert des Kurpfälzischen Kammerorchesters für die Ukraine statt. Auf dem Programm stehen Werke von Mozart, Franz Xaver Richter und anderen. Dabei werden Spenden gesammelt, die je zur Hälfte an den Caritasverband und die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar gehen sollen. Die Caritas will den Erlös für die neue Kleiderkammer verwenden und auch Unterwäsche besorgen, da diese selten gespendet wird. Die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft will Lebensmittel, Medikamente und Medizinprodukte kaufen, die in die Ukraine transportiert werden sollen. Auch der Kauf eines gebrauchten Rettungswagens ist geplant.

Noch Fragen?

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.caritas-mannheim.de. Für die Kleiderkammer werden noch ehrenamtliche Helfer gesucht, Kontakt: 0163 7592795 oder 0173 7250784. Wer in der Bahnhofsmission helfen will, kann sich an folgende E-Mail-Adresse wenden: birgit.fischer@bahnhofsmission.de.