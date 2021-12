Mehrere Unbekannte haben sich am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr Zugang zum Gelände einer Firma für Unterhaltungs -und Haushaltselektronik in Mannheim-Schönau verschafft. Laut Polizei stahlen sie Mobiltelefone im Wert von etwa 40.000 Euro. Der Einbruch dauerte offenbar nur wenige Minuten. Zuerst sollen die Unbekannten die Elektronik des Hoftores kurzgeschlossen haben. Dann rammten sie offenbar mit einem Kleintransporter das Rolltor zum Warenlager auf und lösten so das Alarmsystem aus. Nachdem sie das Diebesgut eingeladen hatten, flüchteten sie. Zur Behinderung möglicher Einsatzkräfte verteilten die Einbrecher dann sogenannte Krähenfüße auf den Zufahrtsstraßen. Eine zusätzliche Sichtbehinderung erzeugten sie mit dem Sprühmittel eines Feuerlöschers. Auf ihrer Flucht wechselten die Männer das Fluchtfahrzeug.