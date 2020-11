In Mannheim können Parkgebühren jetzt auch digital bezahlt werden

Ein paar wenige Klicks auf dem Smartphone reichen künftig aus, um ein gültiges Parkticket zu besitzen. Denn seit November bietet die Stadt Mannheim an allen Parkscheinautomaten das sogenannte Handyparken an. Daneben kann der Parkschein weiterhin in gewohnter Weise gelöst werden. Wie es in der Mitteilung der Stadt weiter heißt, werden entsprechende Informationen zu den Dienstleistern fürs Handyparken und Anleitungen für die ersten Schritte dieser Tage an den Parkscheinautomaten angebracht.

„Das Handyparken ist ein weiterer Schritt in der Digitalisierungsstrategie der Stadt. Der größte Vorteil ist, dass die Nutzer nur die Zeit zahlen, in der sie tatsächlich einen Parkplatz genutzt haben. Unnötige Ausgaben für eine zu lang kalkulierte Parkdauer entfallen“, wird Erster Bürgermeister Christian Specht (CDU) zitiert, der unter anderem für die Digitalisierung zuständig ist. Besonderen Wert habe die Stadt dabei auch auf den Datenschutz gelegt. Die Anbieter hätten sich vertraglich zu umfassenden Datensicherheits- und Datenschutzmaßnahmen verpflichtet, das amtliche Kennzeichen werde lediglich für die Prüfung der Parkberechtigung gespeichert und anschließend gelöscht. Der für den Verkehr zuständige Bürgermeister Lothar Quast (SPD) verwies darauf, dass das Handyparken und die damit verbundenen Möglichkeiten auch erwarten ließen, dass die Parkraumbewirtschaftung künftig effektiver umgesetzt werden könne.

Anbieter nehmen Zuschläge auf Parkgebühr

Beim Handyparken kooperiert die Stadt mit smartparking, einer Initiative für digitale Parkraumbewirtschaftung. Die smartparking-Plattform, mit der rund 160 weitere Städte in Deutschland kooperieren, ist wettbewerbsübergreifend und offen für alle Handyparken-Anbieter. In Mannheim stehen derzeit „EasyPark“, „Park Now“, „mobilet“, „Yellowbrick/flowbird“, „paybyphone“, „Parkster“ und „Parco“ zur Auswahl. Die Nutzer müssen sich bei einem oder mehreren Anbietern einmalig registrieren. Den Parkvorgang startet der Autofahrer per App, Anruf oder SMS. Seine Parkzeit kann er so auch stoppen oder verlängern. Für dieses Angebot addieren die Anbieter allerdings unterschiedliche Zuschläge auf die Parkgebühr. Ob ein Auto ein digitales Ticket hat, erkennen Ordnungsdienst-Mitarbeiter am Fahrzeug-Kennzeichen, das sie mit einem zentralen Online-System abgleichen.

Noch Fragen?

Weitere Informationen gibt es unter www.smartparking.de sowie auf den Homepages der oben genannten Anbieter.