Der Sommer geht, und damit endet in Mannheim am Wochenende die Freibad-Saison. Ab Montag, 13. September, öffnen dann wieder die Hallenbäder Herschelbad, Waldhof-Ost und das Gartenhallenbad Neckarau. Das Hallenbad Vogelstang folgt eine Woche später. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt.

„Auch im zweiten Corona-Jahr ist es uns gelungen, zwar mit einem Lockdown-bedingten verspäteten Start über den gesamten Sommer den Besuchern der vier städtischen Freibäder Bewegung und Abkühlung zu bieten“, wird Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD) in der Mitteilung zitiert. Dabei habe sich das neue Online-Ticketing-System bewährt und werde deshalb nun auch bei den Hallenbad-Besuchen angewandt. Dank Kontaktdatenerfassung und 3-G-Regel werde sicheres Schwimmen auch über den Winter möglich sein, so Eisenhauer weiter. Im Eingangs- und Kassenbereich wie auch im Nassbereich und auf den Toiletten gilt zudem Maskenpflicht.

Saunabetrieb im Gartenschwimmbad

Ausgenommen von der 3-G-Regel sind laut Verwaltung Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie Schulkinder. Wie schon in der Freibadsaison müssen auch für die Hallenbäder Online-Tickets für den Schwimmbad-Besuch sieben Tage im Voraus unter www.schwimmen-mannheim.de erworben werden. Dieb Tickets gelten den ganzen Tag. Einer Ausnahme bildet das Gartenschwimmbad in Neckarau: Hier werden an den Wochenenden jeweils zwei Zeitbereiche angeboten, damit möglichst viele Besucher in den Genuss des Schwimmens kommen können. Zudem ist in Neckarau ab Montag auch wieder der Betrieb der Sauna möglich – allerdings ohne Aufguss. Die Sauna im Herschelbad bleibt hingegen vorerst geschlossen.

Öffnungszeiten



Weiteres zu den Öffnungszeiten der Bäder und Kassen sowie zu Preisen und Tickets unter schwimmen-mannheim.de