Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim sind Haftbefehle gegen acht Tatverdächtige, sieben Männer und eine Frau zwischen 19 und 36 Jahren erlassen worden, die im dringenden Verdacht stehen, in bislang 50 ermittelten Fällen in wechselnder Besetzung in Baustellen oder Firmen in Mannheim (16 Fälle), im Rhein-Neckar-Kreis (24) sowie in sechs südhessischen Gemeinden eingebrochen zu sein und Baumaschinen und Werkzeuge im Gesamtwert von fast 700.000 Euro gestohlen zu haben. Wie Staatsanwaltschaft Mannheim und Polizei in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilen, waren darunter Groß- und Kleingeräte wie etwa Rüttelplatten, Stampfer, Sägen, Schleif- und Schneidegeräte und Bohrmaschinen. Aber auch mehrere Motorräder und ein Auto gehörten zum Diebesgut.

Auch Verfahren gegen Hehler

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt seit Mai 2020 gegen die Bande, die ihre Beute nach derzeitigen Erkenntnissen an bislang 15 ermittelte Abnehmer in Mannheim und im südlichen Rhein-Neckar-Kreis weitergab. Bei Durchsuchungen von Baustellen und Wohnungen der verdächtigen Hehler Mitte April 2021 mit 60 Beamten wurden zahlreiche gestohlene Baumaschinen beschlagnahmt. Auch gegen die verdächtigen Hehler wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ob die Diebesbande für weitere Fälle verantwortlich zeichnet, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.