Das Amtsgericht Mannheim hat Haftbefehl gegen einen wohnsitzlosen 44-Jährigen erlassen, der im dringenden Verdacht steht, auf der Friesenheimer Insel in Mannheim einen schweren Raub in Tateinheit mit einer Körperverletzung begangen zu haben. Laut Staatsanwaltschaft Mannheim und Polizei soll der Tatverdächtige am Abend des 9. März in Höhe der Kammerschleuse einen 62-Jährigen niedergeschlagen haben, um in den Besitz von dessen Barmitteln zu gelangen. Dabei soll er seinem Opfer mit der Faust derart ins Gesicht geschlagen haben, dass dieses bewusstlos zu Boden ging und einen Bruch der Nase, eine Fraktur der Augenhöhle sowie weitere Verletzungen erlitt. Anschließend soll der Täter die Geldbörse des 62-Jährigen mit einem kleinen Bargeldbetrag an sich genommen haben und geflüchtet sein. Nach einem Zeugenaufruf gelang es aber, den Täter zu identifizieren und ihn festzunehmen.